Solo hace falta un poco de tiempo para poder descubrir todos los paisajes y todas aquellas postales que México nos puede regalar.

Asi es como tenemos a Ricki Martin para confirmarlo quien aprovechando la cumbre de los premios Nobel de la Paz los cuales se llevaron a cabo en Mérida Yucatán en donde agradeció por como su “Familia Yucateca” lo hace sentir.

El cantante se tomó el tiempo de visitar las zonas arqueológicas no sin antes despertar con un buen nado en la alberca pues sin importar que fueran las 7:00 am bajo la lluvia decidió tomarse unos minutos dentro de la piscina y mostrándonos como la llovizna no era impedimento para disfrutar ese gran momento.

Ver esta publicación en Instagram From my bed to this. Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el 22 de Sep de 2019 a las 1:11 PDT

Compartió a través de su red social de Instagram la zona arqueológica de Uxmal mandando un emotivo mensaje a todos sus seguidores