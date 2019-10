Una amiga de la ex pareja José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante comentó por qué el hijo de Eugenio Derbez cortó a su novia. La razón tiene que ver con otra mujer.

Hace unas semanas José Eduardo Derbez anunció que su relación con Barbara Escalante había llegado a su final tras cinco años juntos y hasta planes de boda.

Según la revista Tv y Notas Barbara le habría sido infiel a Jose Eduardo con otra mujer, fue una amiga cercana a la pareja la que presuntamente se acercara a la revista ara dar detalles de la ruptura.

Según la fuente José Eduardo le fue infiel a Escalante en varias ocasiones debido a que es muy fiestero y la relación llegó al punto de que cada uno se "cobraba" lo que le hacía el otro.

Según la pareja había llegado a un acuerdo de no ser infiel y en caso de querer experimentar con una tercera persona el otro estaría presente o incluso participaría, así ambos disfrutaban.

Al parecer ella fue quien rompió tal acuerdo pues supuestamente José Eduardo la encontró con otra mujer en la cama, lo que provocó que se pusiera como loco y ni ella lo pudo controlar.

La misma fuente aseguró que Barbara aceptó y perdonó tantas cosas por no perderse la oportunidad de figurar en el medio artístico por ser pareja de un Derbez.

A través del comunicado que lanzaron para anunciar su separación, la pareja dijo haber quedado en los mejores términos, sin embargo, se dice que terminaron muy muy mal debido a la traición.

El actor ha dado sus primeras declaraciones tras la ruptura:

“Ahorita estoy concentrado en mi carrera, así que me siento muy tranquilo”, y además negó la versión de que su relación terminó porque Bárbara Escalante quería ya contraer matrimonio. “A mí sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo".