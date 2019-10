Jessie J dedica a Channing Tatum una canción de amor

El amor todo lo puede, todo lo hace y que mejor que combinarlo con la música pues el resultado no enamora solo a un corazón, sino a todos los que la escuchan, el sentimiento pareciera que es el mismo solo cambia en intensidad y persona, el amor es eso, la magia que se puede sentir sin tocar y es precisamente lo que Jessie J nos quiso demostrar.

El domingo 22 de septiembre en Troubador, L.A Jessie J tuvo una presentación en donde interpreto acompañada de un piano, guitarra y su móvil la canción que ha compuesto para su pareja Channig Tatum

"Let’s be still, just stay calm, so we’re not rushing what we are / Pressure on, just have fun / It’s not a race, no need to run / If it’s forever / Let’s just simply be in love"