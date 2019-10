Si no has escuchado hablar de Lady Di, no te preocupes pues Netflix lanzara un documental de la Princesa del pueblo donde contara su vida, revelado hasta los más profundos secretos.

El documental se llama The Story of Diana, gracias a miembros del palacio real, amigos, hermanos e incluso la diseñadora de su vestido ayudaron a llevarlo a cabo. Quien dirige este documental es Rebecca Gitlitz donde en dos capítulos de 83 minutos resumirá algunos de los acontecimientos por los que la Princesa Diana vivió.

Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Sandringha, hija del conde John Spencer, a la edad de 7 años fue abandonada por su madre para irse a vivir con un millonario, este sería entonces el primer trauma que marcaría su vida para siempre.

Creció viendo esporádicamente a su madre pero pasando más tiempo con su padre, pero siempre se quejó porque sus padres nunca le dieron un abrazo.

Se decía que no era buena alumna pero destacaba en natación, piano y ballet.

En 1980 se comenzaba sus relaciones de noviazgo con el príncipe Carlos, desde este momento su relación se volvió mediática, ya el 29 de Julio de 1981 se llevaría a cabo la Boda en la Catedral de San Pablo de Londres.

La princesa al saber de las infidelidades de su marido sufrió un desequilibrio emocional padeciendo bulimia y anorexia, poco a poco su relación se fue acabando hasta llegar al divorcio

A raíz de eso tuvo pretendientes pero con el que marcaría su historia para siempre seria con Dodi Al Fayed, hijo del millonario egipcio Mohamed Al Fayed con el que tuvo en 1997 el trágico accidente que le arrebato la vida, entre la velocidad y los fotógrafos choco con la columna 13 de un puente subterráneo culpando así al estado en el que se encontraba Dodi y que el carro se encontraba no en las mejores condiciones.

Conspiraciones, verdaderos culpables de su muerte hasta la fechas siguen sin responderse, la princesa Diana fue muy querida por ello su sobrenombre de “La princesa del pueblo” que se perdiera la vida en ese accidente para muchos fue un fatídico momento, no había credibilidad en ello.

Ahora con este documental puede que quede más claro este accidente o surjan más dudas, veremos imágenes nunca vistas desde su infancia hasta la realeza, incluso sus Outfits, los cuales apenas sirvieron como inspiración para la semana de la moda.