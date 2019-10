Este 2019 los festivales de música han salido hasta debajo de las piedras, nos han dado buenas sorpresas, con Line UP increíbles, buena música y precios accesibles.

El asistir a un concierto o a festival de música en sus diferentes géneros se vuelve una adicción. La adrenalina que provoca en nosotros correr hacia un escenario para ver a una banda es inexplicable y hace que esperemos la siguiente edición para vivirlo de nuevo.

En la recta final de este 2019, conocemos las fechas del Pa’l Norte 2020, festival que hace vibrar al norte del país.

Fecha

El festival se llevará a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey Nuevo León el 20 y 21 de marzo del 2020.

El Pa’l Norte nació en el 2012 en la Sultana Del Norte. Este festival de música, arte y tradiciones norteñas mexicanas reúne principalmente a talentos de Latinoamérica y en los últimos años se ha catalogado como uno de los 3 festivales con mayor derrama económica en México y Nuevo León.

En las tablas del festival norteño se han presentado desde Djs hasta bandas de talla nacional e internacional entre los que destacan: The Killers, Muse, Queens, Of The Stone Age, Justice, Snoop Dog, Enrique Bunbury, Calle 13, Tigres Del Norte entre muchos más.

El eslogan del festival es “Siempre poderoso y ascendente”, el cual busca mejorar año con año el festival.

Lo que caracteriza a este festival es la diversidad de la música, diferentes géneros se apoderan del Parque Fundidora. Puedes rockear, cantar, bailar música electrónica y hasta reguetón.

¡Nos vemos este 20 y 21 de marzo del 2020!

Consulta todos los detalles aquí