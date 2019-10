Jayne Sharp fue a un salón de belleza a realizarse manicura, después de salir sintió un malestar en su pulgar que se habría infectado por bacteria "come carne".

En redes sociales se ha viralizado el caso de esta mujer de Tennessee que estuvo a punto de perder la mano después de haberse realizado la manicura, pues en cuanto salió del lugar comenzó a experimentar una sensación extraña en los dedos.

La mujer comentó que mientras le hacían la manicura sintió un ligero corte por parte de la joven que se lo estaba haciendo, pero no le dio la importancia que debía así que dejó que continuaran con el proceso, pero horas después empeoró pues su pulgar se estaba hinchando y tenía malestar en todo su cuerpo.

Tras las molestias que sentía la mujer se puso en contacto con su hija, quien es enfermera de un hospital y de inmediato le pidió que acudiera.

Cuando llegó a la sala de emergencia los médicos le habrían asegurado que de no haber acudido a tiempo la situación podría ser peor, a la mujer le confirmaron que había contraído la bacteria "come carne" y que no hace mucho un paciente falleció por tal bacteria.