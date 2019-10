¡Serás el rey de la fiesta! 6 consejos para servir un vaso de cerveza perfecto

4. Solo se sirve una parte de la cerveza con la botella inclinada:

Ahora un poco de números, oye, nadie dijo que esto sería cosa fácil

¾ de la cerveza se sirven a una inclinación de 45° hasta llegar a parar totalmente la botella sin que el líquido se despegue de las paredes, pues si no es cascada.

25% restante corresponde ya cuando la cerveza este totalmente vertical al vaso, aquí si ya deja caer el chorro directamente en la bebida para crear la espuma.

Es de suma importancia que la boquilla de la botella no haga contacto con el vaso, da una separación de 2 a 3 centímetros.

5. Si debe haber espuma

El que si deba haber espuma no significa que tenga que ser esquimo, ojo aquí, la espuma no es tu enemiga, al contrario gracias a ella, protege este precioso liquido de la atmósfera dando paso a una lenta oxidación, evita que se caliente y no pierda su aroma.

La espuma no debe rebasar los 3 cm ni ser menos de 2cm pues debe durar nos hasta que se acabe la bebida. 6. La temperatura Sabemos que hay dos tipos de cerveza a las cuales su trato en temperatura si es diferente, sabemos que con que este fría cualquier cerveza nos basta pero si quieres verte realmente como Sánchez, un maestro la cerveza, anota estos datos: Cerveza rubia debe enfriarse entre 5 y 8° C y la cerveza negra, entre 8 y 12° C. Ponlos a prueba, y si te sale todo a la perfección, nos invitas.