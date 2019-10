Geraldine Bazán respondió a las declaraciones de Irina Baeva luego de que esta confirmara que sí mantuvo una relación con Gabriel Soto cuando aún no estaba divorciado.

En una conferencia titulada "Arriba Eva", Irina Baeva habló de cómo se enfrentó a los comentarios negativos en redes sociales cuando empezó su noviazgo con Gabriel Soto. Ahí mismo, Baeva confirmó su noviazgo extramarital: "Me dijo que lo único que lo unía con su pareja es un papel".

Ante esas declaraciones, Geraldine Bazán fue interrogada por la prensa sobre su postura. Esto fue lo que dijo:

"Finalmente con esas declaraciones lo que hizo fue reconfirmar lo que yo les había contado hace un buen tiempo. Me parece que es un instinto de supervivencia, patadas de ahogado por así decirlo. Creo que entre más patalea más se hunde. Yo creo que como adultos llega un momento en la vida en el que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de sus consecuencias".

A pesar de no tener una buena relación con su ex pareja y su nueva novia, Geraldine Bazán aceptó que los ataques que recibe Baeva son fuertes y dolorosos. Sin embargo, ella también recibe malos comentarios y asegura que ella no hizo nada para merecerlos.