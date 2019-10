Kate del Castillo se enoja porque un reportero la llamó "amor" a su llegada al Aeropuerto de la CDMX. La actriz respondió: "no me digas amor, me llamo Kate, dime Kate.

Durante su llegada a la Ciudad de México la actriz mexicana fue abordada por distintos medios, uno de los reporteros le cuestionaba por su padre, pero la llamó "amor" a lo que Kate un poco molesta respondió:

"No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate, no soy tu amor, ¡Nunca!".

Fue el mismo reportero Gabriel Cuevas quien compartió el momento en el que Kate explotó en su contra:

Yo sólo le pregunté lo que en redes dicen y así reaccionó @katedelcastillo porque la llame “Amor”. pic.twitter.com/NQI9NtccrX — Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas) 25 de septiembre de 2019

La protagonista de "La Reina del Sur" decidió dejar de contestar a los cuestionamientos de los reporteros y abordó una camioneta blanca que ya la esperaba.

Entre otros temas, Kate fue cuestionada sobre el escándalo en el que se ve envuelta ahora su amiga Yolanda Andrade, pues hace muchos años Kate, Yolanda, Montserrat Oliver y Fabiola Campomanes tenían un grupito llamado "Las Lagartonas".