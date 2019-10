El Corona Capital Capítulo 10 se realizará una vez más en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX el próximo 16 y 17 de noviembre.

No te quedes fuera y ven a disfrutar de tus artistas favoritos como: Billie Eilish, Interpol, The Strokes, Miami Horror y muchos, muchos artistas más.

Así quedó la alineación estelar para esta edición número 10 que es el sueño de todo amante del indie rock: Weezer, Interpol, The Strokes, Flume, Franz Ferdinand, Two Door Cinema Club, Block Party (¡tocando completito el Silent alarm!), Miami Horror, Travis, Broken Social Scene, The Raconteurs, Cat Power y Keane.

También estarán Kurt Vile, Dirty Projectors, Phantogram, Noah Cyrus, Tycho, Years & Years, Bad Suns, Yung Bae, Kero Kero Bonito, The Voidz... ¡Y más!

General, por día:

Fase 1 N/A

Fase 2-$1,599

Fase 3- $1,799

Fase 4- $2,099

Abono general:

F1- $2198

F2- $2498

F3- $2798

F4- $3198

Plus, por día:

F1 N/A

F2 - $2599

F3 - $2999

F4 - $3299

Abono plus:

F1- $3880

F2- $4100

F3 - $4500

F4 - $4900

