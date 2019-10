6 trucos: Fin de semana sin dinero ¡Consíguelo!

2.Elige un fin de semana para quedarte en casa

No siempre tienes que salir, puedes quedarte en casa un fin de semana y aprovecharlo para limpiar en extremo tu habitación, tal vez tirar cosas que ya no te sirvan, incluso saber qué objetos o ropa tienes y puedas vender, esto ayudará a tu bolsillo pues no gastaras ni un peso y podrías comenzar con un pequeño ahorro que a final del mes puede servir para darte un gusto.

3.Involucra a tus amigos y/o familia

Quien no habla Dios no lo escucha y en esto se aplica exactamente igual, si tu familia no está consciente de que quieres ahorrar, solo te harán gastar y si tus amigos no tiene en claro el por qué no quieres salir, te tacharan de amargado, mejor se claro y compartirles tu idea, igual y los estarás ayudando a saber guardar dinero.