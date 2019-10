Se casan y se divorcian 23 veces para obtener casa ¡gratis!

Hoy en día ya nadie se quiere casar por que como dicen ¡Nadie es de nadie y todo es de todos! O tal vez no…

Pero siendo sinceros ¿Pensaste ya en cómo sería tu boda? incluso ¿Quieres casarte? para muchos esta situación los deja intranquilos, compartir la vida con alguien por mucho tiempo podría convertirse en un pesadilla, no lo sabemos y esperemos que no pero te imaginas ¿casarte 23 veces? es tan elevado el número que no quiero ni imaginar la experiencia pero hay quien sí lo hizo

En china en un pueblo de la provincia de Zhejiang llamado Feijichangjiao, el gobierno anunció que algunos habitantes deberían desalojar su casa pues en esos espacios se estaría realizando obras públicas como recompensa quienes estuvieran inscritos en el registro civil local recibirán un departamento de 40 metros cuadrados.

Cuando se da la noticia no faltó el listillo que llamó a su ex esposa para que se volvieran a casar y así quedarán registrados y pudieran cobrar la recompensa

Como el plan salió a la perfección no dudo en divorciarse y casarse con ni más ni menos que ¡La cuñada! en menos de 15 días, pero no le duró el gusto pues se divorció de nuevo y se fue ahora con ¡la hermana! de su reciente ex esposa y como aquí el ganon no solo sería el, con quien inició el plan, sería su esposa original, también puso en marcha esta travesura.

Así es como 11 personas de la misma familia estuvieron involucradas en 23 bodas todas ficticias y claro no todo dura para siempre pues si los descubrieron, y ahora a pesar de estar arrepentidos deben darle una explicación a las autoridades Chinas según Global Times