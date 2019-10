Martha Higareda hizo el oso mientras grababa una escena con Keanu Reeves y Chris Evans. Se le salió el moco en plena filmación.

Martha Higareda visitó el programa "D Generaciones" y fue ahí donde contó el vergonzoso momento que vivió con dos de los actores más aclamados de Hollywood.

Fue durante una escena en una alberca que a Martha Higareda se le aflojó la nariz y terminó escurriendo el moco con sus compañeros de escena.

La escena era muy sencilla. Martha Higareda tenía que salir de una alberca, acercarse a Keanu y darle un beso. Sin embargo, fue hasta el corte de la filmación que se dio cuenta que tenía un moco:

"Yo soy chaparrita, traigo mi bikini y no toco el fondo de la alberca. Así que ahí estoy flotando ... llego a las escaleras y yo ya me estoy ahogando. Salgo de las escaleras y así como ballena, salgo. Y el cuate que se me tenía que quedar viendo como 'wow, qué guapa eres'... con cara de shock. Y yo sigo caminando, sensual, entonces llega Keanu y me envuelve con la toalla y me trata de envolver y me da un beso en la frente (el beso era en la boca)", llego con Chris Evans y solo se ríe. Entonces toda la mesa se me queda viendo y digo 'ok, ¿qué pasa?' y todos me dijeron que tenía un moco", dijo entre risas.

Avergonzada, Higareda aseguró que sus compañeros de esa película aún recuerdan el vergonzoso momento, incluyendo Keanu quien es un amigo cercano a ella.