Ana Jurka, presentadora hodureña de Telemundo, fue criticada en redes sociales por referirse a Shakira como la esposa de Piqué en vez de hacerla notar por sus logros.

A través de su cuenta de Twitter, Ana Jurka compartió la noticia de Shakira y J Lo como las artistas del show de medio tiempo del Super Bowl 2020. Sin embargo, llamó la atención que al referirse a la cantante colombiana, la mencionó como "la esposa de Piqué". Inmediatamente recibió críticas por darle prioridad por ser esposa de alguien y no por su extensa y exitosa carrera musical.

#JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del #SuperBowl . Yo amo a J Lo!!!!!

Qué les parece?! pic.twitter.com/i46UFLtLyL — Ana Jurka (@AnaJurka) September 26, 2019

Jurka quiso aclarar la situación en su cuenta de Instagram donde mencionó que no lo considera una ofensa y que ella misma se presenta como una esposa y madre de familia. Así mismo, quiso defenderse asegurando que su público entiende más el futbol que la música y por eso se refirió a Shakira como la esposa de Piqué, porque su audiencia se interesaría más. Además, indicó que a ella no le gusta su música, a diferencia de lo mucho que le gusta la de J Lo.

La conductora no quiso disculparse pues considera que no fue ninguna ofensa, incluso cuando no se refirió así a Jennifer López quien es novia del beisbolista Alex Rodríguez.