Natalia Jiménez cantó en la estación del Metro Bilbao en Madrid para recordar los inicios de su carrera musical y su más grande sueño hecho realidad.

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Jiménez compartió un par de videos donde aparece sentada en el piso de una estación de metro de Madrid. En uno se veía preparando su guitarra mientras un hombre le regalaba un euro, en el otro se podía ver interpretando "costumbres" con la calidad de voz que la caracteriza.

En las publicaciones, Natalia Jiménez quiso compartir lo importante que fue este momento para ella pues a pesar de no haber sido reconocida, recordó cómo esos pocos euros la ayudaron a mantenerse mientras cumplía su sueño de ser cantante.

"Cuando estuve en Madrid hace unas semanas, no pude resistir las ganas, y me fui tocar en la estación de Metro Bilbao, donde yo tocaba cuando empezaba en la música. Y ahí sentada me di cuenta de todo lo que he pasado, lo bueno y lo malo, para llegar hasta aquí. La satisfacción de tocar para la gente y que no me conocieran fue lo máximo", escribió la cantante.