Del 40 al 1: Las canciones más escuchadas de la semana

Del 40 al 1: Las canciones más escuchadas en México de la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre del 2019 ¡Hits del momento que son tendencia gracias a tus votos!

Del 40 al 1 llegamos a las canciones top del ranking

Te presentamos un extracto de lo que puedes escuchar esta semana y los movimientos que ha tenido el ranking Del 40 al 1 con base a tus preferencias.

Estas son las 5 mejores canciones que no podrás dejar de escuchar durante un buen rato.

1. Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes.

La pareja del momento realizó esta colaboración justo antes de que se enamorarán o se vieran saliendo juntos, lanzada como sencillo el 20 de junio de 2019, pero esta no fue la primera vez que unieron sus voces, recuerdan "I Know What You Did Last Summer" en 2015.

2. Tutu de Camilo Echeverry y Pedro Capó

El video de la canción que obtuvo en nuestro ranking dos semanas consecutivas el primer lugar, fue filmado en Buenos Aires bajo la dirección de Marlene Rodríguez. Camilo Echeverry fue quien compuso la canción y decidió compartirla con Pedro Capó, donde además aparece su prometida Evaluna Montaner.

3. Amor a primera vista de Los Ángeles Azules, Belinda; Lalo Ebratt ft Horacio Palencia

Belinda decidió buscar a Los Ángeles Azules para hacer una canción ampliando sus horizontes musicales, al incluir cumbia y música urbana creando así "Amor a primera vista". La cantante compuso la canción junto con Horacio Palencia y Descemer Bueno logrando posicionarse rápidamente en los primeros lugares, además en el video la también actriz quiso retratar espacios como Tepito y salones de baile haciendo un homenaje a los cholos.

4. No se me quita de Maluma y Ricky Martin

Tal parece que Maluma y Ricky Martin les gusta colaborar juntos, tanto así que después de "Vente Pa' Ca" tuvieron la idea de crear otra canción uniendo sus voces. "No se me quita" apareció como sencillo en mayo, pero el videoclip fue el que arrasó a unas horas de haberse estrenado, en menos de 24 horas el video inspirado en los guardianes de la bahía ya contaba con más de 829 mil visualizaciones.

5. China de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin

Sin duda este hit es un tributo al reggaeton con cinco de los máximos exponentes del género. "China" hace que veas el pasado, presente y futuro musical con una base de reggae introduciéndola sútilmente en una cama musical con "It Wasn't Me" de Shaggy, se pueden escuchar además la canción "Ella me levantó" de Daddy Yankee ¡Ya lo escuchaste!

Así que ya lo sabes, vota por tu favorito y conoce qué posición sube o baja gracias a ti ¡Apóyalos!