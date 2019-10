The Legend of Zelda: Link's Awakening, Reseña

The Legend of Zelda: Link's Awakening originalmente fue lanzado en 1993 para la Gameboy, siendo un hit inmediato y convirtiéndose en uno de los más aclamados títulos de esta portátil. Seis años después, regresa en Gameboy Color, con un calabozo extra y gráficos a color. Tuvieron que pasar más de 2 décadas para que renaciera en Nintendo Switch, con gráficos completamente rediseñados y una banda sonora instrumental renovada. A pesar de ser el mismo juego, la cantidad de detalles agregados en esta versión lo convierten en una verdadera delicia para los nostálgicos y una gran opción para los nuevos fans.

Una de las particularidades de este título es que no se lleva a cabo en la mítica tierra de Hyrule, sino en la isla de Koholint. Nuestro héroe, Link, está explorando en el océano cuando una tormenta golpea su barca y lo deja a la deriva. Marin, una habitante de la aldea te encuentra desmayado en la playa y te lleva a su hogar para cuidarte. Al despertar, te enteras de que no puedes salir de la aldea, a menos de que rompas el hechizo del Pez del Viento.

Un clásico Zelda

La mecánica de cada juego de The Legend of Zelda es muy parecida: encuentra objetos especiales en cada calabozo y éstos te ayudarán a llegar a nuevas áreas antes inaccesibles. También existen objetos que puedes comprar con los diferentes mercaderes de la isla si tienes las rupias necesarias. La isla entera es un escenario semi-abierto que puedes explorar como te plazca, pero deberás terminar los calabozos en orden si quieres avanzar. No siempre es lineal, por lo que tendrás que revisitar lugares para obtener ese artículo especial y seguir adelante. Afortunadamente descubres pequeños atajos que cada ítem nuevo desbloquea (por ejemplo, un montón de rocas que no podías levantar) y hasta altares de teletransportación para ir rápidamente de un punto a otro.