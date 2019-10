Contra Rogue Corps, Reseña

Aunque los enemigos son repetitivos, la diferencia la notarás en los jefes de cada nivel, pues además de poseer una dinámica de juego distinta, estos tendrán un diseño especial.

Conclusión

Este videojuego no tiene nada de los clásicos Contra, aunque en ocasiones toma referencias de sus antecesores. Si no fuera parte de la franquicia, la expectativa no estaría tan alta, ya que te encontrarías con un videojuego divertido que, tras jugar dos o tres niveles, se vuelve repetitivo.