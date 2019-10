Pitbull podría unirse al show de medio tiempo del Super Bowl 2020, colaborando con las estrellas principales Shakira y Jennifer López.

Apenas la semana pasada se confirmaba que Shakira y J Lo serían las artistas que se presentarían en el Halftime Show del Super Bowl. Ahora, parece que Pitbull se une a la lista, como invitado especial.

Según TMZ, Armando Christian Pérez Acosta, mejor conocido como Pitbull, está en pláticas con los organizadores del Súper Tazón para, seguramente, interpretar los temas con los que ha colaborado tanto con Shakira como J Lo.

Por ahora solo se habla de Pitbull como artista invitado de J Lo pues tienen temas en conjunto como "On The Floor", "Live It Up" y "Dance Again". Sin embargo, recordemos que el cantante de origen cubano también ha cantado con Shak en "Rabiosa".

¿Qué otros artistas se unirán al show? Por ahí dicen que Gloria Stefan es otra de las opciones. Ella ya ha aparecido como invitada de Halftime show en dos ocasiones.