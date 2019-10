6 consejos para tener una actitud de gratitud

Sabemos muchas veces que pasamos por diversas situaciones en las que no les vemos fin, queremos que el día termine, nos quejamos de cualquier cosa que corrompa nuestra paz mental y todo lo vemos mal pero ¡Para! no todo es tan malo como parece pues hay más cosas de las cuales agradecer pues sin ello, ni para quejarnos funcionamos.

La gratitud puede ser una emoción

Generalmente esperamos hacer una acción o resolver alguna situación para luego poder dar las gracias, no nos esperemos a eso, agradezcamos sin esperar nada a cambio pues eso nos abre mas las puertas en cuestión de atracción.

1. Acepta el agradecimiento

No hagas menos la percepción que tiene una persona sobre tus actos, si te agradecen acepta el agradecimiento con humildad, así como los cumplidos, nada de “no es cierto” cuando te digan lo bien que te ves, solo agradece y ya.

2. Quejarse no es la salida

Ya está el problema, ya no le des más vuelta, vamos por la respuesta, por la solución pues quejarnos no nos llevará a absolutamente nada y muchas veces nos aturde tanto que no nos deja ver la salida a nuestros problemas y hasta de malas nos pone ¿No te pasa?