Metallica y Rogers Waters estarán en el cine en octubre

Hablar de Metallica y Roger Waters, es hablar de unos de los iconos del rock mas importantes de la historia.

La experiencia de asistir a un concierto los reyes del metal originarios de San Francisco, es sin duda uno de las experiencias en vivo mas estremecedoras e impactantes, tan es así que esta poderosa banda a logrado llevar su música hasta el cine, una orquesta sinfónica y cualquier rincón de la tierra… ¡Hasta La Antártida!

De Roger Waters no podemos hablar mucho menos, con giras como la mítica The Wall que realizara con Pink Floyd, banda de la que fuera co- fundador, hasta su última gira Us + them, con la que recorrería el mundo en año 2017, Waters ha comprobado ser una de las leyendas vivientes mas grandes del rock y la música.

¿Qué tienen en común ambos?

Que tanto Metallica como Waters han logrado trasladar su poder musical a la pantalla grande recientemente.

Metallica & San Francisco Symphony: S&M², es una versión mejorada del musical clásico de Metallica grabado en el año 1999.

Para su re- lanzamiento en la pantalla grande, se incluirán versiones sinfónicas con orquestaciones de Bruce Coughlin y así como la compañía del director de orquesta Michael Tilson Thomas.

Roger Waters Us + Them, es el nombre del concierto que será trasladado a la pantalla grande. Grabado en 2017 en un show que Roger diera en la ciudad de Amsterdam, Holanda, el filme contendrá material documental del concierto, así como las icónicas The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals y Wish You Where Here entre otras.

Ambas llegarán a la pantalla grande próximamente, logrando de esta manera que la música de estas leyendas, llegue a personas que tal vez nunca han podido disfrutarlo en vivo.