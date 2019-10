Demi Lovato se siente completa espiritualmente al haber dado un paso de fe en estos días. La cantante visitó Israel y tuvo la oportunidad de bautizarse en el Río Jordán.

A través de su cuenta de Instagram, Demi Lovato contó lo emocionada que estaba por haber podido visitar Israel y además, bautizarse en el Río Jordán.

"Soy una cantante estadounidense. Fui criada cristiana y tengo ancestros judíos. Cuando me ofrecieron la increíble oportunidad de visitar los lugares que leí en la Biblia mientras crecía, dije que sí. Hay algo absolutamente mágico en Israel. nunca sentí un sentido de espiritualidad o conexión con Dios. Algo que he extrañado desde hace algunos años. La espiritualidad es tan importante para mí, ser bautizada en el Río Jordán, el mismo donde bautizaron a Jesús... nunca me sentí más renovada en mi vida" escribió la cantante en las fotografías de su viaje.

Así mismo Demi aseguró que este viaje fue muy importante para su buenestar, su corazón y su alma. Por último, dijo estar agradecida por las memorias y por la oportunidad de llenar su corazón de Dios.

Demi Lovato estuvo a punto de perder la vida en julio de 2018 por una sobredosis. Desde entonces la cantante no ha dejado de demostrar lo agradecida que está por tener una segunda oportunidad en la vida.