Fox es dueño del Club Chivas según Google

Una sorpresa tuvieron los aficionados de las Chivas ya que si buscas en el buscador de Google ¿Quién es el propietario del Guadalajara? Aparece automáticamente el exmandatario Vicente Fox por lo que ante ello Amaury Vergara presidente del Rebaño salió a desmentir, que el equipo no está en venta, comentó en sus redes: “No se hagan bolas”, “El equipo no está en venta, no se deje engañar”

Hasta el momento la compañía de Google no ha hecho ninguna aclaración ni modificación al respecto.

Sin embargo, no se tiene idea de la razón de que aparezca el exmandatario al buscar en la página.