Creedence Clearwater Revisited 2019 dará último concierto en México

Seguramente alguna vez en tu vida has escuchado un coro que dice... "Have you ever seen the rain", pues ese grupo se llama Creedence, actualmente se presentan como Creedence Clearwater Revisited.

Es una agrupación legendaria, miembros del salón de la fama del rock and roll. Stu Cook y Doug "Cosmo" Clifford (fundadores), anuncian hoy su despedida de los escenarios mexicanos con un concierto épico que quedará grabado en la memoria de todos sus fans.

La fecha es este próximo 27 de Febrero de 2020 en el domo del Palacio de los Deportes, sin duda una oportunidad única para escuchar por última vez en vivo sus éxitos como: "Susie Q.", "Lodi", "Proud Mary", "Down on the Corner", "Fortunate Son" y "Who'll stop the rain".

El último concierto que tuvieron en México fue lleno total ante 12 mil personas y este próximo 9 y 19 de octubre sale la pre venta por el sistema Ticketmaster