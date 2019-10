5 hábitos no saludables ¡La clave es sentirse bien con uno mismo!

Haces las cosas bien, algunas 4 horas en el gimnasio a la semana, cuidas tu dieta y parece que no eres capaz de perder peso, o al menos a la velocidad que deseas.

Esto puede ser por lo que estás haciendo durante el día, estos hábitos que te pueden estar frenando en tu misión. Lo que tienes que hacer es identificar eso que te frena y que tienes que cambiar para tener mejores resultados.

1.- No te distraigas mientras comes. La concentración a la hora de comer es crucial debido a que, si estás viendo Netflix o las redes sociales, no eres consciente de lo que estás comiendo y no sabes si te estás llenando hasta tiempo después.

2.- No hagas comidas a deshoras. Sabemos que tu mañana puede ser muy ajetreada y que tal vez se te pase el tiempo para comer a tus horas. Al pasar por esto solo puedes pensar en llevar algo a tu estómago y sabemos que lo más fácil de conseguir es un snack poco saludable. También, si comes a tus horas, el cuerpo puede administrar la energía de manera regular.

3.- Dormir poco. Mientras dormimos, nuestro cuerpo se regenera y procesa la información de todo el día. Si no dormimos lo suficiente somos menos capaces de concentrarnos y somos propensos a consumir alimentos con mucha azúcar y alto contenido en grasas malas.

4.- Confundir la gula con el hambre. Cuídate de lo que se conoce como “hambre emocional”, ejemplo, después de un día de estrés en el trabajo, es normal que para relajarte quieras darte un gustito, un croissant relleno de chocolate, aquí lo que te invade es la gula y no necesariamente el hambre real.

5.- La edad. No queríamos llegar a este punto, pero en cuanto mayores nos hacemos, más se reduce nuestro metabolismo y, por tanto, más nos cuesta quemar grasa. Sin embargo no desistas en tu plan alimenticio para que puedas llegar a la meta deseada.