Kylie Jenner al fin habló de su ruptura sentimental con Travis Scott y aclaró los rumores de haberle sido infiel con su ex pareja Tyga.

Luego de que se publicaran fotografías de Kylie Jenner llegando al hotel estudio donde se encontraban su ex pareja Tyga, la celebridad aclaró los rumores en su cuenta de Facebook, confirmando también de esta manera, su ruptura sentimental con el padre de su hija Stormi, Travis Scott.

"Internet hace que todo 100 veces sea más dramático que lo que realmente es. No hubo 'cita a las 2 am con Tyga'. Me ven dejando a dos de mis amigos en un estudio en el que él estaba. Travis y yo estamos en grandes términos y nuestro foco principal en este momento es Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija es nuestra prioridad" escribió la menor del clan Kardashian.

Kylie Jenner y Travis Scott tuvieron una relación de dos años que se vio formalizada luego del nacimiento de Stormi Webster, su hija en común.

La última vez que los vieron juntos en un evento público fue en la alfombra roja del documental de Travis Scott "Look Mom I Can Fly" donde también debutó Stormi como una celebridad.