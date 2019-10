Joven se quita un tatuaje que se hizo hace una semana con un rallador de queso, el chico expreso que uno de los motivos es porque no le gustó como quedó.

Cuando un tatuaje no te gusta hay varias opciones. Hay quien se aguanta y aprende a vivir con él, hay quien se lo cubre con otro tatuaje o hay quien acude a retirarlo con láser, este joven argentino se ha viralizado en las redes sociales luego de darse a conocer su historia.

El chico fue muy valiente y se lo quitó el mismo con la ayuda de un rallador de queso. No, no es broma, el joven declaró para un medio local que lo buscó para exponer su caso que no le gustó como le había quedado su nuevo tatuaje así que se dispuso a buscar en YouTube formas de borrarlo sin recurrir al láser.

"Primero intenté con una piedra pómez pero no obtuve resultado y mi segunda opción fue el rallador, me dolió mucho y sangró demasiado, tenía que vendérmelo y aplicar antiséptico y desinfectante, al paso de una semana fui a un hospital donde me aplicaron la vacuna contra el tétanos". declaró.

Un amigo se tatuó y como no le gusto el tatuaje se lo saco con un rayador de queso. Si un rayador de queso pic.twitter.com/1tHObPVvaq — Matías (@_Matycosta) 1 de octubre de 2019

Al final logró su objetivo y ahora en su brazo no queda rastro alguno de ese tatuaje, aunque sí le quedó una pequeña cicatriz que pareciera de un rasponcito.

¡Auch, eso debió doler!