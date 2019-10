"The Joker", no importa si la has visto o no. Lo que sí es que hay una escena que ya está bien grabada en nosotros desde el trailer oficial y se trata de la parte donde Guasón baila en las escaleras.

¿En dónde están las escaleras de la escena de The Joker?

Si eres fan del Guasón seguramente querrás conocer el lugar y tu próxima visita a Nueva York tiene que tener una parada obligada en las famosas escaleras.

Es en Shakespeare Avenue del Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, donde están ubicadas estas escaleras. Claro, los verdaderos fans ya tienen su foto muy al estilo del Joker.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Louie 6 Cat ™ 🤖🐈 (@louie6cat) el 24 de Sep de 2019 a las 5:43 PDT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 찐청메이 (@jinchengmei) el 4 de Oct de 2019 a las 2:26 PDT

La dirección exacta de las escaleras del Joker es 1165 Shakespeare Ave, The Bronx, NY 10452, Estados Unidos y para llegar, puedes entrar desde Google Maps donde alguien puso la ubicación.

Para llegar solo tomas el metro a la estación de la calle 167, caminas un poco y ya llegaste. No se tú pero nosotros ya queremos marcarlo como un lugar que tenemos que visitar muy pronto.