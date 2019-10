"Eli", la nueva película con la que Netflix apuesta para su catálogo de terror para este Halloween, te hará perder la cabeza.

Imagina tener una enfermedad donde el mismo aire te enferma. "Eli", un niño de once años, no puede salir de su burbuja por una enfermedad que lo daña terriblemente al estar en contacto con un espacio que no esté sanitizado al 100%. Pero la cura será su propia historia de terror.

La única forma de que Eli pueda tener una vida normal es recibiendo tratamiento en una casa equipada como una clínica aislada, libre de contaminación. Sin embargo, tanto el tratamiento como la casa, causan un efecto en el niño, convirtiéndolo en la víctima de una prisión embrujada.

"Eli" es dirigida por Ciarán Foy y es protagonizada por Charlie Shotwell, Lili Taylor, Sadie Sink (Stranger Things) y Kelly Reilly. La película se estrena el próximo 18 de octubre en Netflix.