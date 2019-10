Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, Reseña

El modo Desafíos de duelistas se encuentra disponible una vez que se acaba el modo historia, aquí encontraremos duelistas que derrotamos anteriormente, aunque ahora con mazos más avanzados, un reto más para jugadores experimentados y muy avanzado para los que sean novatos, con la ventaja de poder conseguir cartas más específicas y avanzadas. Al desbloquear el single battle, podrás entrar en duelo con desconocidos y amigos, en partida local.

También tendremos un tutorial bien logrado, que si eres nuevo en el juego recomendamos repasar para aprender lo básico o que si quieres retomar puedas aprender sobre las nuevas invocaciones y dinámicas del juego.

La música no destaca, ya que es simple y repetitiva, se mantiene constante si ganas o pierdes una partida, la ventaja es que no genera una distracción durante el juego. El apartado gráfico cumple su objetivo, pero no es nada sobresaliente, al final solo es un tablero y diferentes cartas, que han mantenido un diseño similar desde las versiones de Game Boy Advance. Las animaciones son pocas, no se pueden saltar y solo salen con determinado tipos de cartas, nos hubiera gustado que los personajes se mantuvieran en el tablero, pero al no hacerlo, no aportan mucho al flujo del juego.

El ritmo es rápido, en este juego se cuenta con un total de 9,100 cartas para crear tu propia baraja, aunque en la actualidad existen 10,000.