The Walking Dead temporada 10 a estrenarse ¡Esto es lo que debes saber!

Ya se estrenó el primer episodio de la temporada 10 de The Walking Dead y si no lo has visto esto es lo que debes saber.

Se une elenco nuevo, Thora Birch (Gamma, de los susurradores) y Kevin Carroll (Virgil). Birch es una actriz nominada al Globo de Oro que protagonizó Ghost World y Hocus Pocus, mientras que Carroll es mejor conocido por Sacred Lies y the Leftovers.