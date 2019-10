The Cure prepará 3 álbumes nuevos para este 2019 ¡Gracias Robert Smith!

The Cure continúa ampliando su legado musical posicionándose como una de las agrupaciones mas históricas en la historia del rock.

Robert Smith, vocalista, fundador y líder de la banda inglesa, se ha encargado de confiormar que volverán a lanzar material discográfico muy pronto y no solo un disco, sino 3.

"En realidad tengo preparados tres álbumes, dos de ellos más avanzados. El primero será el que daremos a conocer ya muy pronto. “ mencionó Smith, adelantando además que el primer sencillo de este álbum saldrá a la luz durante las fiestas decembrinas.

El nombre de el primer álbum tentativamente sería Live From The Moon, aunque es probable que este cambie de nombre al final.

"Si hablamos del primer disco, de canciones inéditas, lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional, incluso creo que hoy en día aún me cuesta interpretar algunas de las nuevas canciones porque salieron muy de las entrañas, me solté en ellas, saqué todo lo que traía y me inspiré en transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano... ¡qué dolor!" confirmó el excéntrico vocalista.

El sonido oscuro y emocional característico de la banda regresará tras mas de 11 años de el lanzamiento de su anterior producción discográfica lanzado en el ya lejano 2008.

El día de mañana, martes 8 de octubre, The Cure se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México.