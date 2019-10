1. Doctoooooo…

2. Ya métemela, ya métemela.

3. ¡Se acabó el papel de baaaaaaño! Bueno, ya no importa.

4. ¡Qué mala suerte! Tantas ganas que tenía de trabajar y pagar deudas el próximo año.

5. ¿Y la segunda venida del señor… plomero?

6. Cómo la traigas y en friega porque ahí viene el meteorito.

7. Virgen del agarradero, agárrame a mí primero.

8. “Eso es to, eso es to, eso es to, eso es todo amigos”

9. ORGAAAAASSSSSMAAAAATROOOOOOOOONNNNN

10. El fin del mundo a nosotros no nos afecta porque no somos dinosaurios…