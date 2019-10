Existen parejas estables sin tener cosas en común, has escuchado el dicho "polos opuestos se atraen". Este tipo de relación expresa gustos diferentes con amor.

Es cierto que cuando tienes una pareja debes estar de acuerdo en varias cosas porque si no eso no funcionaría jamás, pero eso a tener todo en común es muy diferente y no es necesario, aunque muchos algunas veces te meten la idea de que sí es necesario.

No siempre nuestra pareja debe coincidir en todo con nosotros y pensar de manera igual, a muchas parejas les pasa que cuando descubren que su novio o pretendiente piensan idéntico se desilusionan.

“Muchas parejas que creen que tienen mucho en común suelen aburrirse en la relación”, explicó el terapeuta Douglas Brooks al diario electrónico Huffington Post. Entre las cosas que no debes tener totalmente en común con tu pareja y no pasa nada se encuentran las siguientes: - Aficiones e intereses - Creencias Políticas - Ritmo sexual - Películas, series, música y programas de Tv - Creencias religiosas o culturales - Limpieza y organización - Manías - Amistades - Hobbies Muchas veces nos llegamos a decepcionar cuando al conocer a alguien o estar con alguien poco a poco nos damos cuenta de que son pocas las cosas que tenemos en común, pero no tiene nada de malo, no necesitas pensar idéntico a esa persona para que la relación funcione, recuerda: "Polos opuestos se atraen".