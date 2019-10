Steve Jobs odió Iron Man 2, la película que salvó a Marvel

El fallecido empresario y magnate de los negocios Steve Paul Jobs hizo una severa crítica a la cinta, ya que estuvo muy disgustado con la entrega de Iron Man 2 la cual forma parte del universo Marvel.

Tanto fue su desprecio a esta que decidió marcar personalmente a Bob Iger el CEO de Disney para hacerle notar su opinión.

Este relato forma parte de su libro “The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of The Walt Disney Company”, escrito por Bob Iger, en el cual menciona que cuando la película de Iron Man 2 se estrenó, Steve acompaño a su hijo a verla y al día siguiente le llamó personalmente comentándole que la película “Apesto”.

En ese momento Iger estaba consciente de que la cinta no era de las mejores de Marvel Studios sin embargo no le dio la razón al magnate ya que la cinta logró recaudar $623 millones de dólares y de hecho se consideró un éxito en taquilla comparada con la versión original de 2008 que junto únicamente $585 millones de dólares.