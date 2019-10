Bruno Mars ¡Feliz cumpleaños número 34!

El cantante Peter Gene Hernández conocido como Bruno Mars que se desarrolla como compositor, productor musical y coreógrafo, cumple 34 años de edad hoy 8 de octubre, el artista estadounidense ganó su fama a partir de las canciones “Granade” y “Just the Way You Are”.

En su más reciente colaboración trabajo con Ed Sheeran y Cris Stapleton en la canción “Blow”.

Su tipo de voz es tenor y lanzó su primer álbum de estudio debut en 2010, en diferentes ocasiones ha confesado que ha sido inspirado por diferentes artistas como Elvis Presley, de hecho, cuando era niño se hacía pasar por él ya que desde pequeño participaba en espectáculos musicales en Hawái de donde es originario.

Algunas de las canciones más reconocidas son 24k Magic, When I Was your Man, Treasure, Uptown Funk entre otros, en donde mezcla diferentes géneros como reggae, funk, R&B, hip hop y rock eso lo convierte en uno de artistas más versátiles y accesibles en el pop.