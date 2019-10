La vida de Lisa Li era una completa mentira. Una influencer china fue exhibida por su arrendadora luego de que mostrara la falta de higiene que tiene en su vida diaria.

Lisa Li, una influencer de la red social Weibo, en China, fue exhibida por la mujer que le rentaba su departamento luego de que esta no pagara su deuda. Lo que encontró la sorprendió tanto que decidió publicar el video en redes sociales.

Según Daily Mail, la señora Chen, a falta de pago de servicios y renta por parte de la influencer, entró a su departamento.En el lugar encontró desorden, suciedad y deshechos de su perro por toda la casa (sí, pipí y popó por todos lados).

Lisa debía casi ocho mil pesos a su arrendadora y esta no contestaba el teléfono. Cuando al fin pudo encontrarla, la obligó a limpiar su desorden. Mientras tanto, la joven aseguró que su vida no suele ser así pero se fue de viaje y no quería encargar a su mascota. Por esa razón prefirió dejarlo en casa y hacerse cargo de la limpieza a su regreso.

Lisa tuvo que pedir una disculpa pública a todos sus fans pero ante la respuesta incómoda de todos, la joven cambió su nombre de usuario en sus redes sociales. La joven tenía más de un millón de seguidores en Weibo donde exponía su rica y glamorosa vida.