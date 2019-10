Gana una discusión con los consejos de un psicólogo

A lo largo de nuestras vidas todos hemos tenido una discusión con familiares, nuestra pareja, amigos o incluso en redes sociales con personas que no comparten la misma ideología. Pero lo importante es saber ganar, bueno, al menos intentarlo.

Claro, no todas las peleas son iguales o tienen la misma importancia que otras y no siempre el oponente tiene la habilidad de salir victorioso. El psicólogo Mike Brooks dice que solo hay una manera de siempre vencer en una discusión, es no meterse en una ¿gran solución, no?

Sin embargo en un artículo realizado por el doctor, resalta algunas cosas que podemos tomar en cuenta en futuros debates.

Conoce a tu oponente

Esto es más sencillo si la persona es cercana a ti y mantienes una relación estrecha, no es lo mismo pelear con tu hermano que con un desconocido en las redes sociales

Elige tus batallas

Sabemos que duele pero… tienes que aceptar que no puedes cambiar el pensamiento de los demás y no en todas las ocasiones tienes la razón, no puedes defender lo indefendible.

Utiliza datos.

Esto funciona cuando debates temas que no son de opción personal como política o religión, pero si argumentas con hechos que sean comprobables te será más fácil ganar.

Así que ya sabes algunas de las maneras que te ayudarán a obtener la victoria en tus próximas batallas.