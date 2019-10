Jennifer Lopez y Maluma cantaron a dueto en el Madison Square Garden

El cantante colombiano invitó a Jennifer López a su concierto en Madison Square Garden y mientras ella comenzaba a cantar la canción “No me ames”, uno de sus más grandes éxitos, ¡él seguía presentando la canción!

Pero más adelante, justo en el momento que le tocaba entrar al intérprete de “Felices los cuatro”, prefiere decir “ellos se la saben” y señala al público con el micrófono.

Por suerte avanzada la canción, Maluma logró incorporarse y cantar por primera vez con Jennifer López.

Este gran éxito lo compuso Alejandro Sanz y está incluida en el álbum On the 6, mismo que la hizo acreedora a un premio Grammy y que estaba basada en la relación con su ahora ex esposo, Marc Anthony.

Ella por su parte, contenta compartió el video en redes sociales, entre otras fotos. En las que se reúne con él para su papel en la pantalla grande en la película “Marry Me” en la que compartirán escena con, ¡ni más ni menos que, Owen Wilson!

¿Será que le habrán ganado los nervios a Maluma o estaba todo planeado desde un principio?