José José confesó en una entrevista a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver que al escuchar sus canciones lloraba por los temas de desamor y dolor.

Durante una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade el recién fallecido José José confesó que a él también le gustaba escuchar sus canciones en las borracheras con sus amigos y por su puesto lloraba.

Todo inició cuando Yolanda Andrade hizo el comentario de que en su etapa de borracheras y fiestas las canciones de José José no podían faltar y de manera muy graciosa el cantante reveló cómo es que él también escuchaba sus canciones y lloraba.

Un día me dice una señora en la calle: "Ay como he llorado con su música José José' y yo le dije: 'Nombre, yo he llorado más que usted señora'", comentó entre risas el interprete de "El Triste"

El cantante dejó un legado de éxitos tanto románticos como de dolor y que alrededor del mundo han hecho llorar a cientos de personas a quienes les han roto el corazón.