Desde Kendrick Lamar hasta Avicii, han lanzado uno de los ranking musicales más importantes de los últimos tiempos. Aquí las 200 mejores canciones de los años 2010-2019.

El sitio especializado en música, Pitchfork, lanzó un listado de las 200 mejores canciones de los años 2010 a la fecha donde recolectó todos los géneros, las canciones más populares y más significativas de estos últimos años.

"Esta lista tomó cerca de seis meses y múltiples rounds de votaciones, hojas de cálculo, debates entre álbumes y canciones [...] Pasamos hora tras hora revisitando esta increíble música y escuchándola con una nueva perspectiva. Tomó 80 escritores, 65,500 palabras para explicar por qué estas canciones son las mejores de la década", dice la carta del editor de esta revista digital.

Y como 200 son demasiadas para ponerlas todas, te dejamos las 10 más importantes de esta lista:

10. Lil Uzi Vert: "XO TOUR Llif3" (2017)

9. Lana Del Rey: "Video Games" (2011)

8. Solange: "Cranes in the Sky" (2016)

7. Mitski: "Your Best American Girl" (2016)

6. Azealia Banks: "212" (2011)

5. Frank Ocean: "Thinkin Bout You" (2012)

4. Beyoncé: "Formation" (2016)

3. Robyn: "Dancing on My Own" (2010)

2. Grimes: "Oblivion" (2012)

1. Kendrick Lamar: "Alright" (2015)