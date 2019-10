Iron Maiden será homenajeada en la Cámara de Diputados de la Nación

En Argentina el rock es parte importante en la vida de los ciudadanos muestra de ello es el homenaje que se llevará a cabo este viernes 11 de octubre en el Salón de los Pasos Perdidos, en honor de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. Donde se les entregará a los músicos placas conmemorativas y serán acompañados por bandas locales del género así como medios especializados.

La iniciativa fue por parte de la diputada Victoria Donda del partido Somos, el cual propuso en la Cámara de Diputados de la Nación. La noticia se dio a conocer por medio de un comunicado siendo que tal proyecto inició por un grupo de periodistas que con el apoyo de la Diputada logro hacerse real.

La banda le tiene gran afecto a los argentinos ya que el video de la canción “Fear or the dark” en vivo fue grabada durante un concierto en Ferro y se convirtió en uno de los videos más populares y producidos en YouTube. Incluso en una ocasión Bruce Dickinson Vocalista de la banda comento que no podían dejar fuera del Tour mundial a Argentina en 2001 a pesar de la difícil situación política y económica.

Cabe destacar que dicho evento no es por parte de la Comisión de Cultura, sin embargo, el representante de esta administración tomará parte en el homenaje el cual llamo mucha la atención porque a pocos días de las elecciones del próximo 27 de octubre el Congreso se destacó este año por tener muy pocas sesiones.