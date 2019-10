Disfraz original de Leonardo de las Tortugas Ninja es subastado y nadie la compra

Hace unos días se llevaba a cabo una subasta de un disfraz de las tortugas Ninja, una franquicia muy querida durante años, se subastaba el vestuario de Leonardo (la tortuga de la cinta azul) que uso en la película Teenage Mutant Ninja Turtles III: Turtles in Time (1993).

Su precio inicial era de 10,000 libras esterlinas pero ¡Oh sorpresa! Se podía ver que el traje no estaba en mal estado ¡Lo que le sigue! Habían partes rotas y desgastadas sin mencionar el temible aspecto del rostro, sin perder la esperanza aun así se subasto esperando encontrar el interés de un coleccionista.

Pero no ocurrió así, su aspecto o el precio ¿Cuál sería la causa? No lo sabremos, solo no se compró y nuestro recuerdo tuvo que volver al hangar de ropa gigante en donde lo guardaban pues el traje mide de 185,5 cm x 81,25 cm x 38 cm.

Así es como lo describían en la subasta…

Este disfraz incluye un traje de tortuga verde que consiste en elementos de espuma de látex sobre una base de spandex, con elementos de pecho y caparazón de espuma densa, rodilleras y coderas de cuero, y fundas de cuero para las espadas de Leonardo. La cabeza incluida es una versión que también utiliza una piel de látex de espuma sobre una base de spandex, con dientes de resina fundida, ojos de alta calidad, un pañuelo de tela, forro interno en la cabeza para el que lo use y una cremallera en la parte posterior para permitir que la pieza se cierre. Tanto el cuerpo como la cabeza del disfraz muestran una descomposición sustancial de los elementos de látex de espuma y requieren restauración.