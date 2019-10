Ariel Winter, quien interpreta a Alex en la serie estadounidense "Modern Family", sorprendió con su pérdida de peso y la reducción de su busto.

En los últimos meses se ha visto a Ariel Winter con una considerable pérdida de peso ¿la razón? El cambio de sus medicamentos para su depresión y una reducción de busto.

7 de Oct de 2019

Fue en 2015 que la actriz de 21 años tomó la decisión de reducirse el busto. Una vez entrada en la pubertad, Ariel pasó de ser una niña "plana", como ella se describía, a una mujer curvilínea. Esto no solo le trajo problemas de espalda, también miles de mensajes de acoso que recibía en redes sociales.

3 de May de 2019

"Mucha gente se confundió después de mi cirugía pues dicen que yo intento motivar la gente a amar sus cuerpos por lo que son pero yo me reduje el busto. La verdad es que mi cuerpo era magnífico antes pero hice algo porque sentía que era lo mejor para mí. Tenía problemas de espalda y no me sentía bien en mi propia piel", dijo en una entrevista en 2015.

Ahora la actriz de Modern Family luce mucho más delgada y la razón es el cambio de su medicación. Desde la adolescencia Ariel Winter ha sufrido de depresión y su tratamiento la hacía subir de peso.

Ariel Winter no solo se ve fenomenal sino se siente segura y feliz, que es lo más importante.