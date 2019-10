Sergio Mayer defiende a Sarita Sosa

Sergio Mayer quiere demostrar que Sarita Sosa, hija de José José, no es una mala persona e incluso ella ayudó para que los restos de su padre llegaran a México.

En una entrevista para Despierta América, Sergio Mayer habló sobre Sarita Sosa y aseguró que en su momento hablará de la propuesta que le hizo a la hija de José José y de cómo se dio cuenta de la congruencia de la joven.

" No juzguen. Quizá esto no lo saben, si alguien abogó para que a fin de cuentas la mitad de las cenizas fueran para México, fue Sarita chica. Porque Sara mamá ya había dicho que no mandaba cuerpo, cenizas ni nada. Y si alguien concilió para que esto se llevara a cabo esto, fue Sarita. Y esto nadie lo ha dicho, incluso ella", aseguró el político y actor.

Por otra parte, Mayer quiso aclarar que no intentaba tomar partido y aseguró que las exigencias de José Joel y de Marysol fueron las correctas pues al final José José también fue su padre.

Recientemente un reportero aseguró que Sergio Mayer es quien cobra las regalías de las canciones de José José. Cuando la prensa le preguntó, él les dijo que investigaran, que no lo iba a confirmar ni a negar.