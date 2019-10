En nombre del amor, que cosas no hemos hecho pero… ¿robar un banco para casarte? No es el mejor inicio,y ya no tienes que imaginarlo ¡si paso! Un hombre de Crokett, Estados Unidos lo hizo así, pero la culpa no pudo con el y se entregó a las autoridades.

El objetivo era comprarle un anillo a su prometida y como dicen que el fin justifica los medios se le hizo muy fácil robar un banco, sucedió el viernes 4 de octubre el sujeto que responde al nombre de Heath Edward Bumpous asaltó un cajero del Citizens State pero al ver que habían posteado fotos en el Facebook de Sheriff del condado decidió entregarse

Fue Así como lo llevaron a la cárcel bajo el cargo de robo agravado según informa la ABC News, en su declaración confeso que quien le había echo cambiar de opinión había sido su prometida, pues le mencionó que lo que había echo estaba mal ahora solo hace falta saber ¿Lo perdonará?

"Básicamente declaró que se casaría y que no tenía suficiente dinero para un anillo de bodas que quería comprar, además de que tenía que pagar el salón de la fiesta".

Sheriff Woody Wallace en un video de Facebook