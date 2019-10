6 tips para tener amor propio

El amor propio es aquello en que te hace sentir bien, mental y emocionalmente con nosotros mismos, esto siempre va a influir en la imagen que poryectamos en el trabajo, en como hacemos las cosas y como hacemos frente a nuestros problemas

1. Actúa en funciones de tus necesidades, no de tus deseo

Si te centras en lo que necesitas te mantendrás apartado de los patrones de comportamiento automáticos que son poco saludables.



2. Los pequeños detalles

Tratar bien a los demás es bueno, pero la manera en cómo te trates a ti mismo es más importante, acéptate y respétate eso elevara tu autoestima.



3. Establece límites

Decir no va de la mano con esta regla, si hay algo que te afecta física, emocional o espiritual “No” es tu mejor arma.





4. Transforma errores

Así como reconocemos nuestros errores, aplaudamos nuestros logros y si estos son menos que los primero recordemos que no todo es error, es aprendizaje





5. Vive con intención

Dale un propósito a tu vida, no vivas por vivir, cumple tus metas como comer más saludable, o tener una vida más significativa has cosas que vayan a ese propósito

6. Siente emociones

Nuestro cuerpo está lleno de emociones que demandan sentirse, escúchalas, no en vano, agradece lo que tienes piensa que es tu esfuerzo reflejado, a todos nos ha costado y nadie es perfecto y cuando se entienda esto veras que tus virtudes y tus defectos te hacen ser esa gran persona que ya no está donde estaba ayer y tal vez no está donde quiere llegar pero sigue creciendo.