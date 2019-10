Sarita Sosa Salazar se despide con un mensaje emotivo de su padre José José , donde agradece el haberle enseñado a ser un gladiador ¡No asistió a su homenaje en México!

Tras el homenaje a José José en Miami, se ha sabido poco de Sarita Sosa, después de verla romper en llanto, ocultar el cuerpo de su padre y dar varias entrevistas.

Ni Sarita Sosa ni su madre Sara Salazar se presentaron en el homenaje que se le rindió al Príncipe posterior a la llegada de sus cenizas a la Ciudad de México, según sus propias declaraciones la mitad de las cenizas se quedó en Miami.

Después de permanecer ausente Sarita se ha manifestado a través de su cuenta de Instagram para despedirse de su padre.

"Sé que me cuidas y me bendices de arriba, tú nunca morirás mientras tu voz siga viva, aún veo tu reflejo cuando me veo en el espejo y hoy que estás tan lejos quien me dará consejos".