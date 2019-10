Will Smith hará Spin-off de "El Príncipe del rap"

"El príncipe del rap" (The Fresh Prince of Bel-Air) fue el personaje que catapultó la carrera de Will Smith. Ahora, a veintitres años de su última emisión en la televisión, la serie regresa.

Will Smith, acompañado de Westbrook, la casa productora que dirige su esposa, planean regresar "El príncipe del rap" ahora en forma de spin-off.

Hasta ahora no se ha confirmado el formato de esta nueva edición pero parece que Will Smith va muy en serio con ello pues recientemente lanzó una colección de ropa inspirada en el personaje de Will en los años noventa.

"El príncipe del rap" es una serie de televisión cuenta la historia de un joven de Filadelfia llamado Will que fue enviado con su familia rica de Bel-Air luego de haberse metido en problemas en su vecindario.