Lights Out de Harry Styles define al artista como solista | VIDEO

Hoy 11 de octubre a las 6:00 am Harry Styles subió a su canal de Youtube Lights up, el primer sencillo del esperado segundo disco de estudio del artista.

Previo a este lanzamiento en Nueva York y Londres ya había gran publicidad del estreno con la pregunta Do you know who you are? con las siglas de TPWK del lema de Harry: "Treat People With Kindness".

La grabación del videoclip fue nada más y nada menos que en Cancún (Quintana Roo, México) y como era de esperarse desde que toco suelos mexicanos las redes sociales estuvieron al pendiente a que lugares iba de visita.

El video está más que increíble, a Harry se le ve rodeado de chicos y chicas, sin camisa, sudando, tocándolo y a la vez está en una playa solo, pero también lo llevan en moto todo un enigma, esperamos tener pronto el nombre del disco, y su fecha de lanzamiento, mientras disfruta del video.